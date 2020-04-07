هل يمكن أن تحميك قفازات “اللاتكس” من التقاط عدوى كورونا؟

2020/04/07 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةارتفعت مبيعات أقنعة الوجه والقفازت الجراحية المصنوعة من مادة “اللاتكس” حول العالم، للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، خاصة عند الخروج من المنزل للضروريات، وسط حظر التجوال المفروض من جانب العديد من الدول.نشر طبيب يعمل في “خدمة الصحة الوطنية” ببريطانيا، مقطعا مصورا عبر تطبيق “تيك توك”، يقول فيه إن الناس من الممكن أن يتسببوا […]

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