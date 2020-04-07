الحزب الديمقراطي الكردستاني ينظر للمفاوضات الجارية بين الأحزاب الشيعية بعين الترقب

2020/04/07 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، ان حزبه ينظر للمفاوضات الجارية بين الأحزاب الشيعية بعين الترقب، لإعلان الموقف الرسمي حول المكلف بتشكيل الحكومة، عدنان الزرفي.

وقال شعبان ان رئاسة الوزراء هي من حصة المكون الشيعي وهم الأحق باختيار من يرونه مناسبا لهذا المنصب والكتل الكردية تترقب ما سيخرج عنهم من اتفاقات ورؤية بشأن المكلف الجديد.

وأشار شعبان إلى أنه سواء اختارت الكتل الشيعية الزرفي أو قررت طرح بديل له فهو من اختصاصهم، ولكن الديمقراطي الكردستاني يأمل أن لا يتأخر هذا الاتفاق طويلا وتعود الكتل مرة أخرى إلى الصفر والكرد ينتظرون موقفا رسميا من الأحزاب الشيعية ليعلنوا موقفهم بعيدا عن التسريبات الإعلامية.

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