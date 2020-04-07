قيادة العمليات المشتركة تتسلم مقر لمستشاري التحالف الدولي في بغداد

2020/04/07 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، استلام مقر لمستشاري التحالف الدولي في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان، أنه بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى استلام مقر مستشاري قوات التحالف الدولي في قيادة الفرقة السادسة الذي كانت تشغله في بغداد، واشارت الى أن ذلك جاء وفق التزام التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية، وتسلمت القوات العراقية سابقا كلا من قاعدة الحبانية وكي ون والقائم بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

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