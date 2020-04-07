سائرون يستبعد انعقاد جلسة التصويت على حكومة الزرفي

2020/04/07 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح تحالف سائرون مقاطعة غالبية الكتل الشيعية لجلسة التصويت على حكومة عدنان الزرفي، في حال انعقادها.

وقال عضو سائرون رعد المكصوصي إن نجاح مجلس النواب في عقد جلسة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم وجود توافق سياسي امر مستبعد، مشيرا الى صعوبة تحقيق النصاب القانوني في ظل مقاطعة أغلب الأحزاب الشيعية .

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