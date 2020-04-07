2020/04/07 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد الخبير في الشأن الاقتصادي، باسم انطوان، اليوم الثلاثاء، ان الوضع المعيشي الراهن للشعب العراقي كان من المفترض ان يضع له حل في بداية ازمة تفشي فايروس كورونا وبداية حضر التجوال.انطوان اكد في تصريح خص به “العهد نيوز”، ان على خلية الازمة استشارة خبراء اقتصاديين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ليقدمو مقترحاتهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي يدعو عبر “العهد نيوز” الحكومة الى توزيع مبالغ مالية عبر البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي يدعو عبر “العهد نيوز” الحكومة الى توزيع مبالغ مالية عبر البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).