الصحة النيابية توجه رسالة لعبد المهدي: هناك تغييرات بادارة المسؤوليات بالصحة تثير الريبة والاستغراب

2020/04/07 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت لجنة الصحة والبييئة النيابة، الثلاثاء (07 نبسان 2020)، رسالة إلى رئيس الوزراء المستقيل، عادل ءعبدالمهدي، بشأن التغيرات في ادارة المسؤوليات في وزارة الصحة .

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في ظل ما يعانيه شعبنا والعالم من خطر كبير يتمثل بانتشار وباء كورونا بشكل افقد دولا متقدمة السبيل للسيطرةِ عليه ، ومع ما تُسطره كوادرنا الصحية والأمنية البطلة من ملاحمٍ شرسة في مواجهةِ هذا الفايروس الخطير والذي يتطلب منا اعتماد المصارحة والشفافية والاتكاء على المخلصين من ابناء شعبنا الكريم في ادارة مفاصل هذه الازمة كي يمُن اللهُ علينا بالتسديدِ والتأييدِ وإعادة عُرى الثقة مع شارعنا المُبتلى بعد ان اهتزت لأسباب داخلية وخارجية شتى ".

واضاف البيان أنه "مع كل هذه التفاصيل نتفاجىء بتغيراتٍ في ادارة المسؤوليات في وزارة الصحة والبيئة بشكلٍ يثير الريبة والاستغراب في آنٍ واحد ، ويبتعد عن اي معاييرٍ مهنيةٍ وميدانية تحكم هكذا توجهات وآخرها ما حصل من تغييرٍ في ادارة كيماديا ، وبخيارٍ وزمانٍ اقل ما يقال عنهما انهما غير مناسبين ".

وتابع :"لكلما ذكرناه اعلاه نطالبُ دولتكم بالتدخل والتدقيق في تفاصيل هذا الموضوع وبما يُمليهِ عليكم عنوانكم وتوجهكم الكريم الذي عرفناه ولمسناه في مواضيعٍ كثيرة".

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