2020/04/07 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تتوقع ارتفاعا بإصابات كورونا قد يصل إلى 200 ألف حالة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تتوقع ارتفاعا بإصابات كورونا قد يصل إلى 200 ألف حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).