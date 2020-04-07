وزير الصحة : توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين

2020/04/07 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن وزير الصحة والبيئة رئيس خلية الأزمة جعفر علاوي وجود توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين.

وقال علاوي، ان" حظر التجوال سيمدد الى يوم 19 من الشهر الجاري مع إعادة تنظيم دوام الموظفين في القطاع العام والخاص ".





وأشار إلى تخويل الوزراء باستئناف عمل الموظفين بنسة 25% لان أجهزة الدولة توقفت خلال فترة الحظر".

واستبعد علاوي وجود مخاوف على الوضع الصحي في العراق مع تزايد اعداد الإصابات ، مؤكدا وجود ادوية ومستشفيات مهيئة فضلا عن الكوادر الصحية المتهيئة بالكامل ".

ونبه الى ان الوضع المالي افضل من السابق وتم توزيع بعض الأموال على المحافظات ".





وعن عودة بعض الجالية الى العراق اوضح علاوي ان " الكوادر الطبية تعمل على تهيئة الإماكن المناسبة للحجر الصحي من اجل العمل على إعادتهم ".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تمديد حظر التجوال في عموم محافظات العراق الى يوم 11 نيسان الجاري.

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