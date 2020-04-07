مراسل “العهد نيوز”: شفاء ثلاثة مصابين بكورونا من أصل 4 في نينوى

2020/04/07 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أفاد مراسل “العهد نيوز” في نينوى، اليوم الثلاثاء، بشفاء ثلاثة مصابين بفيروس كورونا المستجد من أصل 4 في محافظة نينوى.وقال مراسلنا إن “ثلاث حالات من أصل اربعة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة نينوى، اكتسبت الشفاء”.وأضاف، ان مدير صحة نينوى اكد ان “المحافظة حالياً لا يوجد بها سوى إصابة واحدة”.[…]

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