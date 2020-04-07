خلية الأزمة في ذي قار تتخذ 4 اجراءات في الرفاعي بعد تأكيد اصابة قادمة من بغداد

2020/04/07 | 16:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاروجه رئيس خلية الازمة في قضاء الرفاعي وقلعة سكر بمحافظة ذي قار، كاظم الطوكي، اليوم الثلاثاء، باتخاذ عدد من الاجراءات الوقائية بعد تسجيل اصابة لاحد الاشخاص القادمين من بغداد.وقال الطوكي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “عقد اجتماعا طارئا في مديرية شرطة الرفاعي بعد تاكيد اصابة جديدة بفيروس كورونا […]

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