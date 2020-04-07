2020/04/07 | 16:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي: تحويل جميع اموال رواتب الموظفين ومنح والمتقاعدين لشهر اذار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 16:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: تحويل جميع اموال رواتب الموظفين ومنح والمتقاعدين لشهر اذار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: تحويل جميع اموال رواتب الموظفين ومنح والمتقاعدين لشهر اذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).