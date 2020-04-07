2020/04/07 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا: تسجيل 1340 وفاة جديدة بفايروس كورونا في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا: تسجيل 1340 وفاة جديدة بفايروس كورونا في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).