معارضو الزرفي يواصلون محاولات الإطاحة به ويرشحون الكاظمي بديلا

2020/04/07 | 16:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اجتماع لعدة قوى شيعية بغداد- وعد الشمري: تواصل بعض القوى الشيعية مساعيها للإطاحة برئيس الحكومة المكلّف عدنان الزرفي، اثر توصلها بعد سلسلة من الاجتماعات في بيت زعيم تحالف الفتح هادي العامري إلى ترشيح مصطفى الكاظمي بدلاً عنه، وتنتظر أن يحظى هذا الاختيار بموافقة الكتل من المكونات الأخرى قبل تقديمه رسمياً إلى رئيس الجمهورية برهم ...

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