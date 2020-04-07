حكومة الاقليم تدرس اصدار عفو عام عن المحكومين تحسبا من تفشي كورونا

2020/04/07 | 16:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة: اقليم كردستان يواجه كارثة انسانية حقيقة السليمانية – الصباح الجديد- عباس كاريزي اعلن وزير الصحة في حكومة الاقليم سامان برزنجي، ان كردستان تواجه كارثة انسانية حقيقية نتيجة لسرعة انتشار فايروس كورونا بين المواطنين، فيما قالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، ان الوزارة قدمت مقترحا الى حكومة الاقليم لاصدار عفو عام عن المحكومين ...

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