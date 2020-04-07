اكثر من 70 ألف وفاة في العالم بفيروس كورونا المستجد

2020/04/07 | 16:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في احصاء جديد الصباح الجديد-متابعة: ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم إلى سبعين ألفا على الأقل، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 صباحا من امس الاثنين.وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 70009، بينها 50215 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس.وسجلت ...

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