وزارة داخلية اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة حول الحظر

2020/04/07 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تمديد الوقت 24 ساعة اخرى للمنقطعين عن اسرهم من اجل العودة.

وكانت السلطات في الاقليم قد منحت مهلة قدرها 48 ساعة للاشخاص الذين انقطعوا عن اسرهم مع بدء سريان فرض حظر التجوال بالعودة وذلك ضمن المناطق والمدن داخل كوردستان فقط ولا تشمل خارجها.

وجاء في بيان للداخلية ورد لشفق نيوز، انها قررت تمديد التجوال للاشخاص الذين بحوزتهم استمارات العودة لمدة 24 ساعة اخرى ليتمكنوا من العودة الى مناطقهم.

واشار البيان الى ان العوائل التي ملأت استمار ات العودة عن طريق الانترنت (اونلاين) وتم الرد عليهم برسالة، بامكانها السفر مع عوائلهم لمدة 24 ساعة اضافية.

ووفقا للبيان فان حظر التجوال تم تمديده لغاية العاشر من نيسان الجاري، وبامكان اصحاب المحلات والاسواق الغذائية والمخابز والافران فتح محلاتهم اعتبارا من الليلة الساعة 12 لغاية السادسة صباحا على ان ينفذوا عددا من الشروط المعلنة بهذا الصدد

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