صحة البصرة تسجل 6 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/07 | 16:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا ليصبح اجمالي الاصابات 147 حالة في عموم المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا ليصبح اجمالي الاصابات 147 حالة في عموم المحافظة".وأضافت انه "تم تسجيل اربع حالات شفاء جديدة ليبلغ اجمالي حالات الشفاء 52 حالة في عموم المحافظة".وأكدت الدائرة "وجود 82 إصابة مؤكدة وتخضع حالياً للعلاج، فيما بقي عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس على حاله دون زيادة وهو 13 وفاة".

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