الصحة النيابية: إعفاء مدير شركة

2020/04/07 | 16:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، حكومة تصريف الاعمال، بالتدخل والتدقيق في تفاصيل التغيرات بإدارة المسؤوليات في وزارة الصحة والبيئة.وذكرت الصحة النيابية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "في ظل ما يعانيه شعبنا والعالم من خطر كبير يتمثل بانتشار وباء كورونا بشكل افقد دولاً متقدمة السبيلَ للسيطرةِ عليه، ومع ما تُسطره كوادرنا الصحية والأمنية في مواجهةِ هذا الفيروس الخطير".وأشارت إلى أن هذا الواقع "يتطلب منا اعتماد المصارحة والشفافية والاعتماد على المخلصين في ادارة مفاصل هذه الازمة، وإعادة عُرى الثقة مع شارعنا المُبتلى بعد ان اهتزت لأسباب داخلية وخارجية شتى".واضافت "ومع كل هذه التفاصيل نتفاجىء بتغيراتٍ في ادارة المسؤوليات في وزارة الصحة والبيئة بشكلٍ يثير الريبة والاستغراب في آنٍ واحد، ويبتعد عن اي معاييرٍ مهنيةٍ وميدانية تحكم هكذا توجهات وآخرها ما حصل من تغييرٍ في ادارة كيماديا، وبخيارٍ وزمانٍ اقل ما يقال عنهما انهما غيرَ مناسبين".وطالبت اللجنة في ختام بيانه، حكومة تصريف الاعمال برئاسة المستقيل عادل عبد المهدي "بالتدخل والتدقيق في تفاصيل هذا الموضوع وبما يُمليهِ عليكم عنوانكم وتوجهكم الكريم الذي عرفناه ولمسناه في مواضيعٍ كثيرة".وكان وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، قد أصدر أمراً وزارياً بإعفاء مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية "كيماديا" من منصبه، وتكليف آخر بدلاً عنه، بحسب وثيقة حصلت عليها "كلكامش برس".

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