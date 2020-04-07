2020/04/07 | 16:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يصدر بياناً بشأن أموال رواتب المتقاعدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يصدر بياناً بشأن أموال رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يصدر بياناً بشأن أموال رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).