2020/04/07 | 16:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس..توجيه تهمة القتل الخطأ لمن يتسبب بنقل عدوى كورونا ووفاة شخص آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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