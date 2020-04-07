ائتلاف النصر يؤكد أن الزرفي يمتلك أغلبية داخل مجلس النواب لتمرير حكومته

2020/04/07 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في ائتلاف النصر محمد العبد ربه، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يمتلك أغلبية داخل مجلس النواب لتمرير كابينته الوزارية.

وقال العبد ربه في تصريح إن تمرير الزرفي داخل مجلس النواب ليس صعباً، باعتباره يمتلك اعداداً كافية من النواب المؤيدين والراغبين بتمرير حكومته، على الرغم من وجود بعض المعارضة السياسية من قبل كتل شيعية.

وأضاف العبد ربه أن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي ستصعب المهمة وتعقد المشهد السياسي بشكل كبير، فيما دعا الكتل المعترضة الى حضور جلسة مجلس النواب والتعبير عن موقفها بشكل ديمقراطي بدلا عن التوجه الى لغة القوة والتهديد.

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