تبيّن إصابة 11 نائبا إيرانياً بفيروس كورونا بعد إجرائهم الفحوصات اللازمة

2020/04/07 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو البرلمان الإيراني، أكبر زادة، عن إصابة احد عشر نائبا بفيروس كورونا بعد إجرائهم الفحوصات اللازمة.

وقال زادة إن نوابا أجروا فحوصات كورونا خلال اليومين الماضيين وثبتت إصابة احد عشر منهم نائبا منهم بالفيروس.

من جهته اعلن النائب محمد رضا تقديمه مشروع قانون لتعطيل البلاد لشهر كامل لأن عدد النواب الذين يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا قد يصل إلى خمسين وبعد ذلك لن يتمكن البرلمان من عقد اجتماعاته.

وعقد البرلمان الإيراني أول اجتماعاته منذ تفشي فيروس كورونا في إيران، وأظهرت صور أن النواب لم يراعوا الفواصل المطلوبة بينهم للحد من انتشار الفيروس.

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