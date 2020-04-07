رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي لا يمتلك أي حساب على مواقع التواصل

2020/04/07 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي ان رئيسه مصطفى الكاظمي لا يمتلك اي صفحة او حساب بصفة رسمية او شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي .

ودعا جهاز المخارات الوطني العراقي المواطنين للابلاغ على مثل تلك الصفحات الوهمية خدمة لمصلحة البلاد، مؤكدا ان رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي لا يمتلك اي صفحة او حساب بصفة رسمية او شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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