من أنتم بحق... يا ملائكة العراق؟

2020/04/07 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تحل بنا مصيبة ما، نراهم أمامنا يدافعون عنا، غير آبهين بما قد يحصل لهم، هم ليسوا بملائكة، بل رجال تركوا عائلاتهم وأحلامهم وحياتهم ونظروا نحو الأ...

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