العراق... النصر يكشف عن طلب لاستبدال عدنان الزرفي

2020/04/07 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ائتلاف النصر عن وجود طلب مقدم الى الرئيس العراقي باستبدال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي....

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