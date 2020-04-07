ارتفاع كبير ومفاجئ في عدد الاصابات بكورونا في بلدين أوروبيين

2020/04/07 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا ليصل إلى 22242 ، وفي النمسا ليبلغ 12390 إصابة.وقالت هيئة الصحة العامة في سويسرا: “تم تسجيل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد إلى 22242 إصابة، كما سجلت 57 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 641”.وفي […]

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