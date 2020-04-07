البنك المركزي العراقي يصدر بياناً بشأن أموال رواتب المتقاعدين

2020/04/07 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تحويل جميع أموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر آذار الماضي للعام الجاري.وذكر المكتب الاعلامي للبنك، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أنه “تزامناً مع جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، قام نظام المدفوعات في البنك المركزي العراقي، بتحويل جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر […]

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