السعودية: محاصرة كورونا قد تحتاج لما بين 4 أشهر وسنة

2020/04/07 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الثلاثاء، أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية والوضوح.وقال خلال مؤتمر صحافي إن الدولة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة الفيروس المستجد، مؤكداً أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة كورونا.كما أعرب عن أسفه لعدم تعامل البعض مع تلك […]

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