الصحة العالمية تلوح بانتكاسة: لا ترفعوا الإجراءات مبكرا

2020/04/07 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن المنظمة ليس لديها توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء كورونا، لكنها تحث على عدم رفع هذه الإجراءات قبل الأوان.وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندميير، في مؤتمر صحافي افتراضي، إن “أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات […]

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