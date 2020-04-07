اللواء 21 بالحشد ينفذ عملية دهم وتفتيش جنوب شرق صلاح الدين

2020/04/07 | 16:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 21 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية تمشيط جنوب شرق صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 21 بالحشد الشعبي نفذت، اليوم عملية دهم وتفتيش لمنطقة العيث جنوب شرق صلاح الدين لملاحقة فلول داعش.وأضاف ان، عبوة ناسفة انفجرت على سيارة يستقلها عنصر باستخبارات اللواء ما اسفر عن

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