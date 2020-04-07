البارزاني يعرب عن شكره ودعمه لمحافظة السليمانية لجهودها في التعامل مع الوباء

2020/04/07 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، بالشكر الى محافظة السليمانية ووحداتها الإدارية، لجهودها المبذولة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد محافظ السليمانية هفال أبو بكر في تصريح، ان البارزاني أعرب خلال اتصال هاتفي، عن شكره ودعمه للمحافظة والقوات الأمنية والجهات الصحية والمؤسسات الخدمية العاملة فيها، لما حققته في التعامل مع أزمة وباء كورونا.

ومن الجدير بالذكر ان محافظة السليمانية لجأت منذ الأيام الأولى لظهور الفيروس إلى اتخاذ تدابير أمنية وصحية مشددة في سعيها للحد من انتشار العدوى، إضافة إلى تسجيلها واحدة من أفضل نسب الشفاء من المرض.

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