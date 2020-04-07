اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر بث النشيد الوطني في جميع وسائل الإعلام

2020/04/07 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعها الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وتضامناً مع عوائل المتوفين والمصابين بفايروس كورونا وعرفانا بالدور المتميز الذي تؤديه الملاكات الطبية والتمريضية، فقد قررت اللجنة بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية واطلاق صافرات الانذار والنداءات من قبل اجهزة مديرية الدفاع المدني في الوقت نفسه والوقوف حدادا على ارواح الضحايا في العراق والدول العربية والاسلامية والعالم اجمع، وقراءة سورة الفاتحة والدعاء للمصابين بالشفاء.

ودعت اللجنة وسائل الإعلام العراقية والصحفيين الى تغطية ودعم هذه الوقفة الوطنية التضامنية لمكافحة الوباء، مؤكدة على انها تولي اهتماما خاصا بمعالجة الآثار الاقتصادية للحظر والمتضررين منه وفي مقدمتهم محدودو الدخل واصحاب الاجور اليومية المعطلة اعمالهم ومصالحهم نتيجة حظر التجوال.

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