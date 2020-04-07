درعا… اغتيال مسؤول بارز في حزب “البعث” بعد أيام من تحقيقه شهرةً واسعة

2020/04/07 | 16:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مسلحان يستقلات دراجة نارية، اليوم الثلاثاء، على قتل “سلوان يوسف الجندي” أمين شعبة #حزب_البعث في مدينة “نوى” بريف محافظة #درعا.وأكدت مصادر إعلامية أن عملية الاغتيال جرت صباحاً أمام مبنى شعبة الحزب في المدينة،…

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