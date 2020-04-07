2020/04/07 | 16:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل الحشد الشعبي، الثلاثاء، تعفير احياء مدينة كربلاء المقدسة، فيما وزع 100 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة في مواجهة فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان ” الفرق التخصصية في قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي ضمن محور مدينة الحر في كربلاء المقدسة تواصل تعفير وتعقيم الاحياء السكنية “، لافتا الى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يواصل تعفير احياء مدينة كربلاء المقدسة ويوزع 100 سلة غذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يواصل تعفير احياء مدينة كربلاء المقدسة ويوزع 100 سلة غذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).