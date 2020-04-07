خلال 40 يوما .. اللواء الأول بالحشد يعفر 3000 موقع ويفحص 15 الف مواطن

2020/04/07 | 16:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجز اللواء الأول في الحشد الشعبي، الثلاثاء، تعفير وتعقيم أكثر من 3000 موقع للوقاية من كورونا، وفيما اجرت فحوصات لأكثر من 15 الف مواطن، وزعت أكثر من 6200 قفاز طبي وقنينة تعقيم.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء الأول انجز خلال الـ40 يوما الماضية من انطلاق حملة “وعي” تعفير ٣٠٠٠ مبنى

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