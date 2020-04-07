2020/04/07 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

يحصد طريق كركوك - بغداد وكما يعرف بـ "طريق الموت"، أرواح المواطنين بحوادث سير تقع بشكل شب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في ديالى.. كورونا يشل ’’طريق الموت’’ ويمحي مؤقتا ذاكرة الحوادث اليومية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في ديالى.. كورونا يشل ’’طريق الموت’’ ويمحي مؤقتا ذاكرة الحوادث اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).