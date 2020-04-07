لجنة الصحة النيابية تطالب رئيس الوزراء بالتدخل في التنقلات الأخيرة بوزارة الصحة

2020/04/07 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، رئيس الوزراء بالتدخل والتدقيق في التنقلات الأخيرة في وزارة الصحة.

وذكرت اللجنة في بيان انها تفاجأت بتغيراتٍ في ادارة المسؤوليات في وزارة الصحة والبيئة بشكلٍ يثير الريبة والاستغراب في آنٍ واحد مشيرة الى ان التغيرات تبتعد عن اي معاييرٍ مهنيةٍ وميدانية تحكم هكذا توجهات داعية رئيس الوزراء إلى التدخل والتدقيق في تفاصيل هذا الموضوع في ظل تفشي وباء كورونا.

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