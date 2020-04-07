ارتفاع عدد وفيات إيران الناجمة عن شرب الكحول بهدف الوقاية من كورونا إلى المئات

2020/04/07 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل الإعلام الإيرانية عن وصول عدد الوفيات الناجمة عن شرب الكحول بهدف الوقاية والعلاج من فيروس كورونا إلى مئات الأشخاص.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للانباء، نقلا عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي قوله، ان أكثر من ستمائة شخص تعرضوا التسمم ولقوا حتفهم، نتيجة شربهم الكحول بعد تداول شائعات عن فائدته في الوقابة من فيروس كورونا، من بين أكثر من ثلاثة آلاف شخص تناولوا تلك المواد الكحولية، التي يتم إنتاجها في ايران بشكل واسع بطريقة غير قانونية ومخالفة لمعايير السيطرة النوعية.

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