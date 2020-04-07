وزير الصحة السعودي : المرحلة المقبلة لأزمة كورونا ستكون الأصعب

2020/04/07 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن المرحلة المقبلة لأزمة فيروس كورونا المستجد ستكون الأصعب في المملكة.

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي، إن أربع دراسات خاصة بأزمة فيروس كورونا في السعودية توقعت وصول الإصابات إلى حصيلة تتراوح من عشرة آلاف إلى مئتي ألف خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح الربيعة، ان البعض لم يطبق شعار كلنا مسؤول مبينا ان المملكة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية للحماية..



وشدد وزير الصحة السعودي على أن عدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات بـفيروس كورونا.

وتابع، أن القيادة السعودية خصصت سبعة مليارات إضافية لمواجهة فيروس كورونا معتبراً أن سلطات بلاده كانت سباقة عالمياً في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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