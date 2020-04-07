سرايا السلام تفتح معملا لصناعة الكمامات الطبية في ميسان

2020/04/07 | 17:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح مدير عام صحة ميسان علي العلاق، الثلاثاء،معمل صناعة الكمامات الطبية الذي تم انجازة برعاية لواء ميسان / سرايا السلام ضمن حملة وطن.وقال العلاق اثناء افتتاح المعمل بأنه يأتي ضمن الحملة الوطنية ( حملة وطن ) التي اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدعم القطاع الصحي والمواطنين .واشار إلى أنه ابدى […]

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