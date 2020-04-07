صحة حلبجة: حالة المصابين بكورونا جيدة


صحة حلبجة: حالة المصابين بكورونا جيدة
2020/04/07 | 17:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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