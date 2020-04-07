القبض على مسؤول التفخيخ بداعش وتدمير 4 اوكار للتنظيم في ديالى

2020/04/07 | 17:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على مسؤول التفخيخ بداعش وتدمير 4 اوكار للتنظيم شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "عملية نوعية بقيادة العميد علي السوداني مدير استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى وبالاشتراك مع شرطة ديالى وطيران الجيش، ادت الى ضرب اربع مضافات لعصابات داعش الارهابي وتدميرها بالكامل والاستيلاء على دراجة نارية".

واضاف "كما تم القاء القبض على مسؤول كتيبة التفخيخ في داعش في ديالى"، مبينا ان "العملية تمت في منطقة نفط خانة ووادي الثلاب بالقرب من خانقين شمال شرقي المحافظة".

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