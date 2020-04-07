شفاء رئيس نادي زاخو السابق عبد الوهاب محمد من كورونا

2020/04/07 | 17:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن شفاء رئيس نادي زاخو السابق عبد الوهاب محمد من فايروس كورونا.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "محمد اصيب قبل نحو اسبوعين بفايروس كورونا حيث جاء من المانيا".

يشار الى انه كشف اول امس عن اصابة اول لاعب عراقي بفيروس كورونا حيث اصيب حارس مرمى منتخب شباب العراق السابق فلاح صالح الذي مثل أندية النجف ونفط الوسط وعفك، بفيروس كورونا.

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