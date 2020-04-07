2020/04/07 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم الثلاثاء، شفاء ثلاث إصابات بفيروس كورونا في المحافظة.وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي في بيان تلقت "كلكامش برس"نسخة منه، إن "ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في المحافظة تماثلت للشفاء، وهي الصحفي مهند العنزي واثنين من أفراد أسرته".وأوضح أن "نتائج التحاليل المختبرية لـ6 حالات مشتبه بإصابتها جاءت سالبة وخالية من فيروس كورونا، فيما بقيت في المحافظة حالة واحدة فقط لا تزال مصابة بالفيروس وهي لأحد أفراد عائلة الصحفي المذكور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء صحفي وعائلته من فيروس كورونا في نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء صحفي وعائلته من فيروس كورونا في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).