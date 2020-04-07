بابل تشكل لجنة لمقاضاة من يكسر الحظر الوقائي

2020/04/07 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر مطلع في محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، بموافقة المحافظ حسن منديل على تشكيل لجنة لمقاضاة المواطنين الذين يكسرون حظر التجوال الوقائي.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "محافظ بابل حسن منديل وافق على تشكيل لجنة تقوم بتحريك دعوى جزائية ضد كل من يقوم بكسر قرار حظر التجوال الوقائي في المحافظة".وبين ان "اللجنة تتكون من معاون محافظ بابل للشؤون القانونية باسم جليل القيسي، والحقوقي تحسين علي حسن ممثلاً عن الامن الوطني، والعقيد سلام عبيد كاظم ممثلا عن مديرية استخبارات بابل، والعقيد علاء كاظم ممثلا عن قيادة الشرطة".

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