حصن الاخيضر لحجر مخالفي كسر حظر التجوال من المحافظات

2020/04/07 | 17:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )/ علي النصر الله / ..خصصت خلية الازمة العليا المكافحة فايروس كورونا كربلاء، اليوم الثلاثاء، موقع حصن الاخيضر مكانا لحجر المخالفين من المحافظات الذي لم يلتزموا بحظر التجوال وقرارات خلية الازمة والتي حددت بالحبس مدة شهر واحد للقادمين لإحياء زيارة الشعبانية .ويعد حصن الأخيضر في كربلاء ، واحدا من أقدم الحصون الاسلامية […]

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