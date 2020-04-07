الدروس المستخلصة.. تقرير أمريكي يرصد تعامل كوردستان مع كورونا

2020/04/07 | 17:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رصد تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لمواجهة فيروس كورونا، وهي إجراءات اثنى عليها المعهد وقال إنه يمكن أن يكون انموذجا لدول تتمتع بقدرات محدودة على غرار الإقليم.

ويثني التقرير الذي كتبه بينر عزيز الذي كباحث زائر في مركز "ويلسون سنتر" عام 2007 وكمسؤول ثقافي في حكومة إقليم كوردستان عام 2008، على طريقة تعامل حكومة الإقليم في مواجهة فيروس كورونا المتجدد وطريقة تصديها للوباء؛ ويشير بالخصوص الى الشفافية في نشر ارقام الإصابات وما يتعلق بتطورات الوباء، وفق تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.

يقول عزيز، الذي يعيش في أربيل منذ العام 2010، وحاز عزيز ماجستير الإدارة العامة من كلية ماكسويل التابعة لجامعة سيراكوز في العام 2009، وله عدة مقالات عن العراق وكوردستان، إنه منذ الثالث عشر من آذار، أعيش وعائلتي عزلةً منزلية في بيتنا الكائن في إقليم كوردستان العراق.



متى احتجنا إلى لوازم أو حاجيات، طلبناها من سوبرماركت المنطقة لتصل إلينا عبر خدمة التوصيل.



ولعل كلمات جاري الموظف الحكومي السيد نامق تصف الوضع الذي نعيشه "لقد أصبح الروتين اليومي العام معقدًا.



فنحن ملزمون بالحجر المنزلي مع استمرار التعقيم وغسل اليدين.



إنه أمر مزعج بالفعل، ولا أدري كم يطول الوضع على هذه الحال، لكن صحتنا هي الأهم".

وفيما تتساءل أغلبية الشعوبٌ عن درجة الحجر العام المطلوبة للتعامل مع فيروس "كورونا" ومدة هذه الإجراءات، تصرّف إقليم كوردستان العراق باستباقية مع الوضع وبدأ تطبيق العزل الذاتي.



وإذا كان الشعب مستاء من ملازمة المنزل، فهو يدرك جيدًا أن هذه الإجراءات ضرورية لمنع تفشي الوباء.



وعلى حد قول المغترب الإيطالي المقيم في أربيل، المدعو ماركو روسي، "قررتُ البقاء في أربيل لأنني رأيت العالم الغربي المثقف والمطّلع يفقد أعصابه حين أصبح التهديد الصحي معديًا بسبب الذعر.



البقاء في أربيل أفضل وأكثر هدوءًا وأمانًا".

ويواصل عزيز القول، انه، بُحكم الحدود المشتركة والممتدة مئات الأميال بين إقليم كوردستان العراق وإيران، يواجه الإقليم منذ شهرٍ وأكثر صعوبةً خاصة في منع انتشار هذا التهديد الكبير.



وفي بدايات الأزمة، كان سكان الإقليم البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة معرّضين للخطر نظرًا لحركة السفر الكثيفة التي تشهدها حدود الإقليم مع إيران.

وفي حين أن حكومات الشرق الأوسط اختارت التعامل مع تهديد فيروس "كورونا" بوساطة استراتيجيات متفاوتة، حرصت حكومة إقليم كوردستان على اتباع سياسة متوازنة ما بين سلطة ذات طابع تسلطي، وتبني نهج الجزرة والعصا، وحملة توعية صحية ممتازة قلّلت الحاجة إلى تطبيق تدابير السيطرة والإكراه.

ويشير عزيز الى ان هذه المساعي أثبتت فعاليتها حتى الآن، لا سيما بالمقارنة مع الدول والمناطق المجاورة.



لم تكتسب حكومة إقليم كوردستان خبرة في التعامل مع أزمة تفشي وباء متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" أو خبرة تايوان أو سنغافورة أو هونغ كونغ عام 2003.



ومع أنها لم تواجه وباءً عالميًا قط، تمكّنت من الاستفادة من خبرتها في الأزمات التي مرّت عليها في السنوات التسع والعشرين الماضية من حروبٍ ونزوح جماعي وعقوبات.



فسمحت هذه التجارب السابقة للحكومة بالتعامل بجدية مع التهديد الراهن، والأهم من ذلك هو أنها هيّأت الشعب للتجاوب بشكل كبير مع تدابير احتواء الأزمة.

وبسبب هذه العوامل، قررت حكومة إقليم كوردستان في وقت مبكر أن تستجيب بجدية والتعامل مع هذا التهديد، فأنشأت مركز عمليات لمكافحة فيروس "كورونا" قبل أن تثبت أي حالة مؤكدة لديها.



وكان لذلك أهمية خاصة لأن حظر التجوال فُرض قبل بدء احتفالات عيد النوروز (عيد رأس السنة الكوردية) مباشرةً، وكان ضروريًا لإبقاء الناس في منازلهم ومنعهم من التخالط والتجمّع كالمعتاد في هذا العيد الكبير.

ويردف، واليوم ثمة غرفة إعلامية ضخمة ومركز لتحليل البيانات يتم فيه تحليل ونشر كافة المعلومات المستمدة من شتى المدن.



وقد سارعت الحكومة إلى عقد مؤتمرات صحفية كل يوم، وأحيانًا عدة مرات في اليوم الواحد، ولم تتوانَ وزارة الصحة عن تعميم المعلومات عن أولى الحالات المعروفة – وهي لمسافرين عائدين من إيران – بطريقة وجدها الكثيرون من المواطنين شفافة.

وعلاوةً على ذلك، برهنت حكومة إقليم كوردستان أن إجراءات الحجر الصحي وعزل الحالات المشتبه بها هو عامل أساسي في التغلب على هذه الأزمة.



ولم يُستثنَ المسؤولون من هذا التدبير، فقد أقيل مدير أمني كوردي نافذ لمعبر حدودي هام بعد عودته من زيارة رسمية في ألمانيا لأنه رفض حجر نفسه، وتبيّن لاحقًا أن هذا التدبير كان ضروريًا حين كشف الاختبار الطبي عن إصابته بفيروس "كورونا".



وبذلك، أثبتت هذه الحادثة في وقت باكر أن "لا أحد فوق القانون حين يتعلق الأمر بحياة المواطنين".

ويواصل بينر عزيز القول، انه بفضل هذه التدابير الاستباقية، تمكّنت حكومة إقليم كوردستان أيضًا من لجم الاندفاع إلى شراء الأغراض وتكديسها بدافع الذعر كما حصل في الدول الأخرى.



فالمحال التجارية في الإقليم تواصل تعبئة مخزونها ولا تزال رفوفها مليئة، وذلك بفضل ثقة الشعب بآلية تعامل الحكومة مع المسألة.

ومن الممكن أيضًا أن سكان إقليم كوردستان العراق مّيالون أكثر إلى المشاركة في إجراءات التباعد الاجتماعي لأنه تسنّى لهم رؤية ما يحدث حين تخرج الأمور عن السيطرة.



فالحالات تزداد بوتيرة أكبر في العراق لأن تدابير السيطرة الحكومية والتوعية العامة غائبة نسبيًا.



ومع أن بغداد حاولت فرض حظر التجوال في بعض المناطق العراقية، لا يظهر أن الشعب يتقيد بها بالدرجة نفسها الملحوظة في إقليم كوردستان، لاسيما وأن مناخ العراق السياسي المتقلب والتظاهرات المستمرة فيه تزيد الأمور تعقيدًا.



ويشك الكورد في أن الفيروس يتفشى بوتيرة أسرع في مناطق عراقية أخرى مع أن الاختبارات الطبية ليست شائعة في العراق وإقليم كوردستان بقدر بعض الدول الأخرى.

ويتابع انه من السهل انتقاد الردود الحكومية والتقليل من شأن الإنجازات الإيجابية، لا سيما في وقت الأزمات.



ولكن، في حالة حكومة إقليم كوردستان، لا بد من تقدير كيفية تعاملها مع الأزمة.



فقد عرفت كيف تنبّه الناس من دون تخويفهم، وحرصت على التواصل بانتظام معهم حول المسألة، ومثال عن ذلك هو النشرات المباشرة المتلفزة الصادرة عن كل مستويات الحكومة، بما فيها رئيس الوزراء نفسه.



وبالنتيجة، بات الكثيرون ممن يلتزمون بالعزل الذاتي يشعرون فعلاً أن حكومتنا تهتم لأمرنا.

ويعد هذا النجاح ملفتًا بشكل خاص لأن إمكانيات حكومة إقليم كوردستان المالية والتكنولوجية والصحية محدودة.



وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بحجم المساعي بالرغم من القيود التي تعيق عمل هذه الحكومة مقارنةً بالقوى العظمى العالمية.

وبالفعل، فيما تبحث شعوب المنطقة عن نموذجٍ ناجح لاحتواء الفيروس، أعتقد أنه يجب التريث قبل تعظيم النموذج الصيني في طريقة التعامل مع تفشي الفيروس، مع أنها تمكّنت من تقليص عدد الإصابات الجديدة داخل البلاد.



غير أن استعداد الحكومة الصينية لتجاهل الفيروس في بادئ الأمر وإسكات الأطباء الذين حاولوا دق ناقوس الخطر، أسهما بلا شك في تفشي الفيروس في سائر دول العالم.



ولا أحد يستطيع أن ينكر – بمن في ذلك المسؤولون الصينيون – أن الصين حاولت التستر بشكل هائل على الموضوع.



وهذا ما يجعل شفافية الحكومة الكوردية أكثر تأثيرا.

ويرى عزيز انه، برغم الصعاب، نجحت حكومة إقليم كوردستان في إبقاء الفيروس تحت السيطرة نسبيًا بالرغم من روابطها بإيران.



مع ذلك كله، لا يزال من المبكر إعلان النصر في أي دولة أو منطقة.



ولكن الانموذج الكوردي يشكل أداةً يمكن أن تستعين بها الحكومات الأخرى لتغيير مسار عملها.



وفيما قد يصعب تطبيق الانموذج الكوردي مباشرةً في أي مكان آخر، فإن الدول التي ما زالت فيها الحالات المعلنة قليلة والتي تملك موارد محدودة قد تجد في إقليم كوردستان العراق مثالاً جيدًا عن الأمور التي لا تزال ممكنة.



وفي المقابل، برهنت أوروبا والولايات المتحدة عن مخاطر الانتظار قبل تطبيق التدابير الهامة بعد أن يكون الفيروس قد سبق وحظي بفرصة التفشي.

ويخلص عزيز الى القول، انه لا شك في أن هذا الوضع غير المسبوق، حيث بات الإغلاق العام يُفرض أكثر فأكثر في مناطق شاسعة من الأرض، يتسبب بتغيير كبير في العلاقة بين الحكومات وشعوبها، إذ بدأ كل شعب اليوم يقيّم فعالية رد حكومته.



بالنسبة للكورد، أثبت الفيروس أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً هامًا في طريقة التعامل مع أسوأ التهديدات.



وبالنسبة لسائر دول العالم، فإن استعداد الشعب للالتزام بجهود حكومته قبل وقوع الكارثة، حتى إذا كانت هذه الجهود تعرقل حياته اليومية بشكل كبير، يبرهن أنه يقدّر قيمة هذه العلاقة التكافلية بين الشفافية الحكومية والثقة الشعبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدروس المستخلصة.. تقرير أمريكي يرصد تعامل كوردستان مع كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدروس المستخلصة.. تقرير أمريكي يرصد تعامل كوردستان مع كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).