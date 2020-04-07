النجف: وباء كورونا محصور بمنطقتين سجلتا اصابات عالية من مصدر واحد

2020/04/07 | 17:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد محافظ النجف لؤي الياسري يوم الثلاثاء ان وباء الكورونا محصور في منطقتي "راك الحصوة" و"الدبينية" بقضاء المشخاب، مبينا ان الوضع في المنطقتين طبيعي جدا.

جاء ذلك لدى زيارته المنطقتين اللتين شهدتا اكبر عدد من الاصابات بصحبة النائب فاضل جابر ومدير عام الصحة الدكتور رضوان الكندي و فرق صحية واخرى للدفاع المدني ومختبر الصحة العامة في النجف.

واضاف الياسري ان زيارتهم تاتي لأعطاء رسائل اطمئنان لاهالي المنطقتين ولأهالي المشخاب بصورة عامة، مردفا بالقول ان الفرق الصحية والدفاع المدني نفذت عمليات تعفير لكامل المنطقة فيما قام مختبر الصحة العام بسحب عينات عشوائية لاجراء التحاليل المختبرية للتحري عن المصابين بالفايروس.

من جانبه اوضح مدير عام دائرة الصحة الدكتور رضوان الكندي ان الاصابات كانت بسبب مصدر واحد والمصابين اغلبهم من بيىة واحدة واغلبهم اقرباء في تلك المنطقتين.

واردف بالقول انه قد تم خلال الحملة تعفير المنطقتين واخذ عينات مع اعطاء ارشادات صحية، مضيفا ان رئيس خلية الازمة وجه بتنفيذ حجر صحي لمدة اسبوع عل المنطقتين وذلك لغرض السيطرة على الفايروس ومنع انتقاله الى مناطق اخرى .

وكان الكندي قد اعلن في بيان بقيام صحة النجف بتسجيل ( ٢١ ) إصابة جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق٢٠٢٠/٤/٧ وذلك بعد قيام مختبر الصحة بإجراء ( ٢٣٦ ) فحصا مختبريا وكما يأتي :

-عشر حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا /النجف- حي ميسان

-اربع حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا /النجف- حي السلام

- ثلاث حالات ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا /مناطق متفرقة من المحافظة

- حالتان ملامستان لحالة موجبة مشخصة سابقا /النجف - المشخاب

- حالتان مشتبه بهما حسب ادعائهما

واضاف انه بهذا يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف على النحو الاتي:-

٢٢٩حالة مؤكدة

84 شفاء

5 حالات وفاة

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