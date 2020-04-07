2020/04/07 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شددت منصة واتس آب قيود إعادة توجيه الرسائل اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تقييد المستخدمين على مشاركة المحتوى المعاد توجيهه، وذلك بعد رصد زيادة الرسائل والنصائح الطبية المزيفة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.وبحسب “رويترز” فقد رافق الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، ما وصفته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتساب تتدخل بشأن “معلومات عن كورونا” وتفرض قيودًا على “إعادة توجيه الرسائل”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتساب تتدخل بشأن “معلومات عن كورونا” وتفرض قيودًا على “إعادة توجيه الرسائل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).