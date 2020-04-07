العبودي يؤكد موقف الصادقون بشأن تكليف الزرفي.. يجب تعديل المسار

2020/04/07 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، ان موقف الصادقون واضح وهو مع الاجماع الشيعي وتكليف رئيس الجمهورية للزرفي غير صحيح.وقال العبودي في تغريدة له بمنصة تويتر ، تابعتها “العهد نيوز” ان ” موقفنا في كتلة صادقون واضح وهو مع الإجماع الشيعي في عدم الإلتفاف على حق المكون.[…]

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